2019-02-20T11:43:10+03:00
Общество

Во Владивостоке подыщут работу тем, кто оказался в сложной ситуации

Уже есть вакансии поваров, официантов, менеджеров по привлечению клиентов.
Максим КАВАЛЕРОВ
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В центрах занятости ищут альтернативные форматы трудоустройства.В центрах занятости ищут альтернативные форматы трудоустройства.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Центре занятости населения Приморья готовятся открыть экспресс-биржу труда. В четверг, 21 февраля, на встречу с потенциальными работодателями приглашаются безработные без квалификации и те, кто пребывает в сложной жизненной ситуации. Им постараются найти подходящую работёнку в кратчайшие сроки.

Программа быстрого трудоустройства работает в регионе с 2018 года, проинформировали в краевом департаменте труда и социального развития.

- Уже заявили о своём участии четыре организации. В списке вакансий: интервьюеры, официанты, повара, финансовые консультанты, менеджеры по привлечению клиентов и многие другие, - уточнили в центре занятости.

КОНКРЕТНО

Мероприятие состоится 21 февраля с 10.00 до 12.00 в конференц-зале Приморского центра занятости по адресу: город Владивосток, улица Пушкинская, 13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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