Во Владивостоке подыщут работу тем, кто оказался в сложной ситуации
В Центре занятости населения Приморья готовятся открыть экспресс-биржу труда. В четверг, 21 февраля, на встречу с потенциальными работодателями приглашаются безработные без квалификации и те, кто пребывает в сложной жизненной ситуации. Им постараются найти подходящую работёнку в кратчайшие сроки.
Программа быстрого трудоустройства работает в регионе с 2018 года, проинформировали в краевом департаменте труда и социального развития.
- Уже заявили о своём участии четыре организации. В списке вакансий: интервьюеры, официанты, повара, финансовые консультанты, менеджеры по привлечению клиентов и многие другие, - уточнили в центре занятости.
КОНКРЕТНО
Мероприятие состоится 21 февраля с 10.00 до 12.00 в конференц-зале Приморского центра занятости по адресу: город Владивосток, улица Пушкинская, 13.
ИСТОЧНИК KP.RU