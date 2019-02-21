Воздух во Владивостоке сегодня прогреется до +5°C
Будет облачно
Фото: https://www.m24.ru
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Сегодня, 21 февраля, погоду в Приморье будет поле повышенного атмосферного давления, без осадков, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +9...-3°C.
Во Владивостоке переменная облачнось, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +3...+5°C, в утренние часы -1...-3°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7°C,в утренние часы -11...-13°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C, в утренние часы -3...-5°C.
ИСТОЧНИК KP.RU