2019-02-21T01:32:07+03:00
Общество

Воздух во Владивостоке сегодня прогреется до +5°C

Будет облачно
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.m24.ruФото: https://www.m24.ru
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Сегодня, 21 февраля, погоду в Приморье будет поле повышенного атмосферного давления, без осадков, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +9...-3°C.

Во Владивостоке переменная облачнось, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +3...+5°C, в утренние часы -1...-3°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7°C,в утренние часы -11...-13°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C, в утренние часы -3...-5°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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