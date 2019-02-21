2019-02-21T03:22:57+03:00
Общество

Ученикам двух приморских школ приходилось терпеть до дома

В зданиях образовательных учреждений не было туалетов
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: http://reporter63.ru/contentФото: http://reporter63.ru/content
Изменить размер текста:

В двух сельских школах Приморья краевая прокуратура не обнаружила… туалетов, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время проверки соблюдения законодательства об образовании ведомство выявило серьёзные нарушения. Так, вопреки санитарно-эпидемиологическим требованиям, оборудованные санузлы отсутствовали в школах сёл Ружино и Иннокентьевка. Чтобы защитить права несовершеннолетних, прокурор внёс представленя директорам школ и главе администрации Лесозаводского городского округа.

После вмешательства прокурора администрация Лесозаводского городского округа профинансировала создание в зданиях санузлов с беспрерывной подачей воды в эти помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свинину без маркировки и клейма продавали на одном из рынков Владивостока
Приморье продолжает полыхать
За небезопасную кукумарию штраф заплатит приморский бизнесмен
За «развод» в «Одноклассниках» мошенника из Владивостока ждёт наказание
Воздух во Владивостоке сегодня прогреется до +5°C
В Приморье возбуждено уголовное дело по поводу самосуда в школьном туалете
Во Владивостоке подыщут работу тем, кто оказался в сложной ситуации
Масштабная стройка детсадов с яслями ожидает Приморье
Погода во Владивостоке побила свой собственный рекорд двадцатилетней давности
Лобовое столкновение машин в Приморье попало на видео
В Приморье на анализ в Россельхознадзор принесли «живую» солёную кету
Водитель без страховки спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке [фото]
В Приморье водителя накажут за перевозку 720 опасных яиц
Во Владивостоке водитель сбил девушку и скрылся с места аварии
Новая сертификация - ГОСТ на упаковке расскажет больше о качестве продукта
В Приморье пять человек погибли при пожаре, возбуждено уголовное дело
Приморский наркодилер наторговал себе 15 лет «строгача»
В новых детсадах Владивостока откроются ясли
По-весеннему тёплому Владивостоку синоптики обещают снег
Возбуждено уголовное дело после гибели женщины с ребёнком во Владивостоке
Во Владивостоке заезжий сибиряк обокрал девушку-подростка
В марте во Владивостоке покажут пьесу Островского о сегодняшних проблемах - «Шальные деньги»
В Приморье взорвалась машина такси
Воровка-рецидивистка сядет за кражу у пенсионеров