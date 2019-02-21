Ученикам двух приморских школ приходилось терпеть до дома

СЕГОДНЯ 03:22 2019-02-21T03:22:57+03:00

В зданиях образовательных учреждений не было туалетов

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В двух сельских школах Приморья краевая прокуратура не обнаружила… туалетов, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время проверки соблюдения законодательства об образовании ведомство выявило серьёзные нарушения. Так, вопреки санитарно-эпидемиологическим требованиям, оборудованные санузлы отсутствовали в школах сёл Ружино и Иннокентьевка. Чтобы защитить права несовершеннолетних, прокурор внёс представленя директорам школ и главе администрации Лесозаводского городского округа.

После вмешательства прокурора администрация Лесозаводского городского округа профинансировала создание в зданиях санузлов с беспрерывной подачей воды в эти помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU