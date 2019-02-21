2019-02-21T03:34:12+03:00
Общество

За «развод» в «Одноклассниках» мошенника из Владивостока ждёт наказание

Купив подержанный телефон мужчина обнаружил, что прежний владелец не удалил пароль от соцсети
Софья КУЧИНА
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Фото: https://novostivolgograda.ruФото: https://novostivolgograda.ru
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Во Владивостоке мировой судья Фрунзенского района вынес приговор местному жителю за мошенничество.

Как установили в суде, в мае 2018 года фигурант купил подержанный смартфон. Когда он изучил гаджет, то понял, что хозяин не удалил пароль от соцсети «Одноклассники». От имени хозяина злоумышленник написал списку «друзей» этого пользователя сообщения с просьбой о деньгах. Людям он жаловался на внезапные проблемы.

«Повёлась на развод» только одна родственница прежнего владельца телефона. Она отослала на бакновский счёт мошенника 3 тысячи рублей.

Подсудимого признали виновным. С учётом рецидива преступления ему грозит 8 месяцев условного срока с испытательным сроком 1 год.

С осуждённого взыскали ущёрб, причиненный потерпевшей. Приговор ещё не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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