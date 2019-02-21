За небезопасную кукумарию штраф заплатит приморский бизнесмен

СЕГОДНЯ 04:42 2019-02-21T04:42:39+03:00

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Индивидуальный предприниматель, перевозивший крупную партию кукумарии, заплатит административный штраф за нарушение ветеринарно-санитарных норм, сообщает Россельхознадзор.

Ведомство напоминает, в конце января во время проверки в районе проспекта 100-летия Владивостоку сотрудники ДПС остановили «Тойоту Хайс». При досмотре они обнаружили 59 полипропиленовых мешков с охлажденной кукумарией. Вес находки вытянул на 915 килограммов. Морепродукты перевозили без документов и маркировки.

Россельхознадзор постановил признать виновным в административном правонарушении индивидуального предпринимателя. Ему назначен штраф 30 000 рублей. Небезопасную продукцию предписано уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU