СЕГОДНЯ 05:02 2019-02-21T05:02:12+03:00

В крае каждый день фиксируют новые палы и лесные пожары

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Приморье продолжает полыхать. За минувшие сутки в крае снова фиксировались крупные палы травы и лесные пожары. Ситуацию пока удается держать под контролем – но с каждым днем она становится все более угрожающей.

Так, крупные палы травы зафиксировали в районе Спасска-Дальнего и неподалеку от Дальнереченска. Пожары охватили местные поля. В обоих случаях пламя вплотную подобралось к проезжей части.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/693186" frameborder="0"></iframe> Палы травы в Приморье. Спасск-Дальний и Дальнереченск.

По данным приморского учреждения по пожарной безопасности, ежедневно в крае происходит более сотни палов травы. С начала года зафиксировано более 2400 подобных инцидентов. Сильнее всего страдают от огня Дальнереченск, Лесозаводск, Уссурийск, Шкотовский, Октябрьский, Михайловский, Хасанский, Пограничный районы.

Ничуть не лучше обстоит дело с лесными пожарами. Только за прошедшие сутки в регионе потушили три крупных возгорания: в Уссурийском городском округе, Ханкайском и Шкотовском районах. Новых пожаров к Приморье пока не наблюдается – но это пока.

Как ранее писала «Комсомолка», из-за бесснежной зимы пожароопасный сезон уже объявили в 20 муниципалитетах края. 15 марта в крае собираются открыть пожароопасный сезон еще в 10 муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU