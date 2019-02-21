2019-02-21T05:02:12+03:00
Происшествия

Приморье продолжает полыхать

В крае каждый день фиксируют новые палы и лесные пожары
Пётр КАМУШКИН
Поделиться:
Из-за бесснежной зимы пожары в Приморье начались раньше обычногоИз-за бесснежной зимы пожары в Приморье начались раньше обычногоФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Приморье продолжает полыхать. За минувшие сутки в крае снова фиксировались крупные палы травы и лесные пожары. Ситуацию пока удается держать под контролем – но с каждым днем она становится все более угрожающей.

Так, крупные палы травы зафиксировали в районе Спасска-Дальнего и неподалеку от Дальнереченска. Пожары охватили местные поля. В обоих случаях пламя вплотную подобралось к проезжей части.

Палы травы в Приморье. Спасск-Дальний и Дальнереченск.

По данным приморского учреждения по пожарной безопасности, ежедневно в крае происходит более сотни палов травы. С начала года зафиксировано более 2400 подобных инцидентов. Сильнее всего страдают от огня Дальнереченск, Лесозаводск, Уссурийск, Шкотовский, Октябрьский, Михайловский, Хасанский, Пограничный районы.

Ничуть не лучше обстоит дело с лесными пожарами. Только за прошедшие сутки в регионе потушили три крупных возгорания: в Уссурийском городском округе, Ханкайском и Шкотовском районах. Новых пожаров к Приморье пока не наблюдается – но это пока.

Как ранее писала «Комсомолка», из-за бесснежной зимы пожароопасный сезон уже объявили в 20 муниципалитетах края. 15 марта в крае собираются открыть пожароопасный сезон еще в 10 муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свинину без маркировки и клейма продавали на одном из рынков Владивостока
За небезопасную кукумарию штраф заплатит приморский бизнесмен
За «развод» в «Одноклассниках» мошенника из Владивостока ждёт наказание
Ученикам двух приморских школ приходилось терпеть до дома
Воздух во Владивостоке сегодня прогреется до +5°C
В Приморье возбуждено уголовное дело по поводу самосуда в школьном туалете
Во Владивостоке подыщут работу тем, кто оказался в сложной ситуации
Масштабная стройка детсадов с яслями ожидает Приморье
Погода во Владивостоке побила свой собственный рекорд двадцатилетней давности
Лобовое столкновение машин в Приморье попало на видео
В Приморье на анализ в Россельхознадзор принесли «живую» солёную кету
Водитель без страховки спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке [фото]
В Приморье водителя накажут за перевозку 720 опасных яиц
Во Владивостоке водитель сбил девушку и скрылся с места аварии
Новая сертификация - ГОСТ на упаковке расскажет больше о качестве продукта
В Приморье пять человек погибли при пожаре, возбуждено уголовное дело
Приморский наркодилер наторговал себе 15 лет «строгача»
В новых детсадах Владивостока откроются ясли
По-весеннему тёплому Владивостоку синоптики обещают снег
Возбуждено уголовное дело после гибели женщины с ребёнком во Владивостоке
Во Владивостоке заезжий сибиряк обокрал девушку-подростка
В марте во Владивостоке покажут пьесу Островского о сегодняшних проблемах - «Шальные деньги»
В Приморье взорвалась машина такси
Воровка-рецидивистка сядет за кражу у пенсионеров