Свинину без маркировки и клейма продавали на одном из рынков Владивостока

СЕГОДНЯ 05:21 2019-02-21T05:21:38+03:00

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На одном из рынков Владивостока индивидуальный предприниматель торговал небезопасной свининой. Сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморью. Отметим, что сейчас, после вспышки ящура на свинофермах края, покупать мясо в непроверенных местах особенно опасно.

Так, в рамках очередной проверки на рынке, который находится на улице Хабаровская, в одной из точек торговали охлаждённой рубленой свининой без ветеринарных документов, маркировки и ветеринарного клейма.

Продукцию изъяли из оборота. За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства, бизнесмен заплатит административный штраф. Продукцию уничтожат.

ИСТОЧНИК KP.RU