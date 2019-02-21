Лже-прокуроры по телефону требуют денег у приморцев

СЕГОДНЯ 06:29 2019-02-21T06:29:43+03:00

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В Приморье участились случаи, когда руководителям бюджетных организаций звонят мошенники и представляются сотрудниками прокуратуры, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. Неизвестные лица лгут людям о мнимых проверках, которые ведёт ведомство, просят явиться на встречу с перечнем документов и перевести деньги по номеру мобильного телефона.

В одном из случаев мошенники уже заполучили 7 тысяч рублей. К слову, все подобные звонки зафиксированы на территории Лесозаводского городского округа.

Прокуратура напоминает, что все надзорные мероприятия ведомство проводит бесплатно. Все подобные звонки - это преступление. Не стоит идти на поводу у злоумышленников. Уточнить информацию о проведении межрайонной прокуратурой каких-либо проверок можно по телефону 8 (42355) 23-6-97, либо телефону прокуратуры края 8 (423) 240-62-04.

ИСТОЧНИК KP.RU