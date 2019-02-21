2019-02-21T06:41:53+03:00
Общество

Почтовые отделения Приморского края будут работать в праздничные дни

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23 февраля и 8 марта для обслуживания клиентов в городах и районных центрах Приморья будут открыты 64 отделения Почты России.

В пятницу 22 февраля и в четверг 7 марта почтовые отделения всех классов работают с сокращением рабочего дня на один час.

В дни праздников, 23 февраля и 8 марта 2019 года, в Приморском крае будут открыты 64 отделения Почты России. 23 февраля они работают по графику субботы, а 8 марта - по графику пятницы с сокращением рабочего дня на один час. Для остальных отделений эти дни являются выходными. Обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляются.

24 февраля и 9 марта отделения Почты России оказывают услуги по установленному режиму работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни осуществляется по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном районе.

Уточнить график работы отделений можно на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

ИСТОЧНИК KP.RU

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