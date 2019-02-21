Виновник ДТП на «Цирке» получил 10 суток ареста

СЕГОДНЯ 07:07 2019-02-21T07:07:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночное время около дома №105 по улице Светланской столкнулись две «Тойоты». Как передает пресс-служба УМВД по Приморью, 26-летний водитель «Короллы Аксио» двигалмя с Океанского проспекта в сторону Луговой, когда не справился с управлением. Выехав на «встречку», он врезался в «Тойоту Сиента». От удара та съехала с проезжей части и перевернулась. В аварии пострадали два человека: водитель «Сиенты» и пассажир «Короллы». Оба мужчины госпитализированы.

Установлено, что виновник аварии лишён прав. От медосвидетельствования на опьянение он отказался.

В отношении водителя составлен административный материал за невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортным средством требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ленинский суд назначил ему административный арест на 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU