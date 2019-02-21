2019-02-21T09:14:18+03:00
Общество

В Приморье запустили программу «Бережливая поликлиника»

О необходимости разработать стандарты для неё говорил президент Путин в послании к Федеральному собранию РФ
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Фото: https://sputnik-abkhazia.ruФото: https://sputnik-abkhazia.ru
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил журналистам о том, что программа «Бережливая поликлиника» уже работает в крае, сообщает «КП» со ссылкой на РИА Новости.

Глава региона считает, что благодаря этому решается проблема нехватки специалистов. По его словам, в прошлом году в Приморье принят краевой закон, по которому молодым врачам выплачивают «подъемные».

- В Приморье уже работает программа «Бережливая поликлиника». Она включает в себя приобретение передвижных диагностических комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов, наличие специалистов первичного звена, - сказал Кожемяко.

Напомним, о необходимости разработки стандарта для неё сообщил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. По словам лидера страны, благодаря реализации данного проекта время ожидания к врачам сокращается в 3-4 раза, а для людей с ограниченными возможностями и посетителей с детьми создаются лучшие условия. Также президент озвучил и новые возможности программы «Земский доктор» - её участником может стать любой врач и фельдшер без ограничения по возрасту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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