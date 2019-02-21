Посуда бьётся не к добру: приморец зарезал свою беременную сестру кухонной утварью

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-21T10:26:32+03:00

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В Находке мужчина убил свою беременную сестру, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2018 года в квартире на Постышева между родственниками разгорелась ссора. В разгар скандала мужчина схватил керамическую тарелку и нанёс женщине не менее 15 ударов по голове, после чего осколком от разбитой посуды ударил её ещё и по шее и левой кисти. От этих ударов беременная скончалась. Специалисты утверждают, что смерть наступила от травматического и геморрагического шока, возникшего в результате образовавшихся ушибленных ран головы и колото-резанной шеи, сопровождавшихся обильным кровотечением.

На момент происшествия срок беременности потерпевшей составлял около 30-32 недель, на этом сроке живот, обычно, уже сильно заметен, так что горе-родственник знал о её положении. Теперь ему грозит серьёзный срок по статье убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности.

Дело направлено в Приморский краевой суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU