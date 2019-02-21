2019-02-21T11:21:07+03:00
Общество

Компания из Владивостока пыталась завезти в Приморье «лухари-бренды» вместо строительной плитки

Таможенники нашли 290 мешков с одеждой среди фасадных панелей
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото:http://dobrovorot.su/about/Фото:http://dobrovorot.su/about/
Изменить размер текста:

Сотрудники Дальневосточной таможни пресекли незаконный ввоз 23,5 тонн дорогой одежды и обуви. Как сообщает пресс-служба ДВТУ, под видом дешёвых стройматериалов компания из Владивостока пыталась провезти люксовые бренды.

По информации ведомства, импортёр подал в таможню декларацию на ввоз фасадных панелей, потолочной плитки, теплоизоляционных матов, фанеры и других строительных материалов. Однако при досмотре большегруза в Пограничном, в полуприцепе за коробками с потолочной плиткой таможенники обнаружили 290 мешков с одеждой. В мешках были демисезонные куртки и пальто, сумки, спортивные костюмы, обувь, в том числе маркированные товарными знаками CHANEL, CNIKE, ADIDAS, LOUIS VUITTON и другими.

Все товары ришлось изъять и поместить на ответственное хранение. Возбуждено административное дело о недекларировании товара. Решается вопрос о возбуждении уголовного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водителя, сбившего насмерть мать и малыша во Владивостоке, заключили под стражу
Посуда бьётся не к добру: приморец зарезал свою беременную сестру кухонной утварью
История с самосудом в школьном туалете обрастает новыми подробностями
В Приморье запустили программу «Бережливая поликлиника»
В Приморье джип столкнулся с военным грузовиком
Директора приморской школы, где ученика окунули головой в унитаз, отстранили от работы
СИЗО - для него, подписка - для неё: в Приморье парочка негодяев ограбила инвалида
Виновник ДТП на «Цирке» получил 10 суток ареста
Почтовые отделения Приморского края будут работать в праздничные дни
Лже-прокуроры по телефону требуют денег у приморцев
Свинину без маркировки и клейма продавали на одном из рынков Владивостока
Приморье продолжает полыхать
За небезопасную кукумарию штраф заплатит приморский бизнесмен
За «развод» в «Одноклассниках» мошенника из Владивостока ждёт наказание
Ученикам двух приморских школ приходилось терпеть до дома