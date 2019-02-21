Компания из Владивостока пыталась завезти в Приморье «лухари-бренды» вместо строительной плитки

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-21T11:21:07+03:00

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Сотрудники Дальневосточной таможни пресекли незаконный ввоз 23,5 тонн дорогой одежды и обуви. Как сообщает пресс-служба ДВТУ, под видом дешёвых стройматериалов компания из Владивостока пыталась провезти люксовые бренды.

По информации ведомства, импортёр подал в таможню декларацию на ввоз фасадных панелей, потолочной плитки, теплоизоляционных матов, фанеры и других строительных материалов. Однако при досмотре большегруза в Пограничном, в полуприцепе за коробками с потолочной плиткой таможенники обнаружили 290 мешков с одеждой. В мешках были демисезонные куртки и пальто, сумки, спортивные костюмы, обувь, в том числе маркированные товарными знаками CHANEL, CNIKE, ADIDAS, LOUIS VUITTON и другими.

Все товары ришлось изъять и поместить на ответственное хранение. Возбуждено административное дело о недекларировании товара. Решается вопрос о возбуждении уголовного.

ИСТОЧНИК KP.RU