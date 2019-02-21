2019-02-21T12:15:17+03:00
Происшествия

Водителя, сбившего насмерть мать и малыша во Владивостоке, заключили под стражу

Первореченский районный суд Владивостока избрал меру пресечения беглецу
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Николая Тимченко заключили под стражу.Николая Тимченко заключили под стражу.
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Николай Тимченко, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, где погибла женщина и её ребенок, заключен под стражу.

- Сегодня Первореченским районным судом Владивостока избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации полиции, 18 февраля мужчина, находясь за рулем иномарки, совершил наезд на людей, идущих по тротуару. Женщина и ее полуторагодовалый ребенок скончались от полученных травм. Водитель с места происшествия скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. В настоящее время идёт сделствие.

Напомним, вчера во Владивостоке наконец задержали местного жителя, подозреваемого в смерти 33-летней женщины и полуторагодовалого малыша. Несколько дней назад он, управляя автомобилем Volvo, выехал на тротуар, где сбил семейную пару и их малыша. Мать с сыном скончались в реанимации. Глава семьи, Андрей К., сейчас находится под наблюдением врачей. Его постоянно навещают друзья-коллеги по Дальзаводу.

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Полиция задержала во Владивостоке подозреваемого в смертельном ДТП Николая Тимченко.

Сбил семью на тротуаре и скрылся: весь Владивосток ищет убийцу молодой женщины и маленького мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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