2019-02-22T00:16:08+03:00
Общество

Накануне праздника будет по-весеннему тепло

Температура воздуха поднимется до +9, сообщает Примпогода
Софья КУЧИНА
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Фото: http://www.blogimam.com/Фото: http://www.blogimam.com/
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Сегодня, 22 февраля, погоду в Приморье будет определять поле пониженного атмосферного давления. В крае на севере местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +9...-3°C.

Во Владивостоке переменная облачнось, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +6...+8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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