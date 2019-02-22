Накануне праздника будет по-весеннему тепло
Температура воздуха поднимется до +9, сообщает Примпогода
Фото: http://www.blogimam.com/
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Сегодня, 22 февраля, погоду в Приморье будет определять поле пониженного атмосферного давления. В крае на севере местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +9...-3°C.
Во Владивостоке переменная облачнось, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +6...+8°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7°C.
ИСТОЧНИК KP.RU