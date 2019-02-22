2019-02-22T02:09:43+03:00
Общество

60 кило мяса и 14 кило морепродуктов отправили в топку инспекторы Россельхознадзора

Качество продукции не подтверждали соответствующие документы
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Фото: https://cookdevice.ruФото: https://cookdevice.ru
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Почти 60 кило мяса и 14 морепродуктов уничтожили на специализированном предприятии во Владивостоке. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, небезопасную продукцию нашли в одном и городских кафе.

В рамках проверки сотрудники ведомства обнаружили в кафе на Шепеткова 58,7 килограммов мяса. Заморозка из говядины, баранины и конины хранилась без маркировки и необходимых документов. Из этих запасов повара готовили блюда для посетителей заведения. Продукцию изъяли и поместили на ответственное хранение.

Индивидуального предпринимателя привлекли к ответственности за Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Всю продуксию сожгли под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора.

Кроме того, на этом же предприятии уничтожили более 14 килограммов небезопасных морепродуктов (креветка гребенчатая, филе гребешка, филе тунца, икра лососевых пород рыб соленая). Их Россельхознадзор обнаружил во время проверки в одном из торговых павильонов на Крыгина. Индивидуальный предприниматель продавал деликатесы без маркировки изготовителя и товаросопроводительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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