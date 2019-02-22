2019-02-22T03:02:39+03:00
Общество

Из-за подозрительного предмета в коробке пришлось эвакуировать жилой дом во Владивостоке

Тревога оказалась ложной
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вечером в четверг, 21 февраля жильцам дома на улице Калинина, 295 пришлось срочно эвакуироваться, сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus. В спасательную службу города поступило сообщение о подозрительном предмете.

Жильцов пришлось эвакуировать Фото: dpscontrol_125rus

Жильцов пришлось эвакуироватьФото: dpscontrol_125rus

Фото: dpscontrol_125rus

На место происшествия тотчас приехали полицейские, кинологи с собаками и МЧС. Во время проверки, после эвакуации они обнаружили в доме коробку с куском цемента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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