Из-за подозрительного предмета в коробке пришлось эвакуировать жилой дом во Владивостоке
Тревога оказалась ложной
Фото: архив "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вечером в четверг, 21 февраля жильцам дома на улице Калинина, 295 пришлось срочно эвакуироваться, сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus. В спасательную службу города поступило сообщение о подозрительном предмете.
Жильцов пришлось эвакуироватьФото: dpscontrol_125rus
Фото: dpscontrol_125rus
На место происшествия тотчас приехали полицейские, кинологи с собаками и МЧС. Во время проверки, после эвакуации они обнаружили в доме коробку с куском цемента.
ИСТОЧНИК KP.RU