На Русском серьёзно пострадал ночной гонщик

СЕГОДНЯ 04:10 2019-02-22T04:19:47+03:00

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На острове Русский поздно вечером 21 февраля случилась страшная авария. На большой скорости не справился с управлением водитель седана.

Ночная авария на РусскомФото: dpscontrol_125rus

По словам очевидцев, ДТП произошло около 23.20. Водитель другого авто решил перестроиться. Желая уйти от столкновения, седан врезался в столб. В результате «японка» серьёзно помялась, её водителя зажало в авто.

На месте работали сотрудники ГАИ, врачи и спасатели. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU