На Русском серьёзно пострадал ночной гонщик
Автомобиль врезался в столб
Фото:https://crimea.ria.ru
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На острове Русский поздно вечером 21 февраля случилась страшная авария. На большой скорости не справился с управлением водитель седана.
Ночная авария на РусскомФото: dpscontrol_125rus
По словам очевидцев, ДТП произошло около 23.20. Водитель другого авто решил перестроиться. Желая уйти от столкновения, седан врезался в столб. В результате «японка» серьёзно помялась, её водителя зажало в авто.
На месте работали сотрудники ГАИ, врачи и спасатели. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU