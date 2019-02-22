В Приморье пьяная женщина плеснула уксус в лицо соседу

СЕГОДНЯ 06:52 2019-02-22T06:52:36+03:00

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Прокурор Ханкайского района утвердил обвинение по уголовному делу для местной жительницы. Своему соседу она плеснула в лицо уксус.

По версии следствия, мужчина и женщина в июне 2018 года вместе распивали спиртное. Во время пьяной ссоры дама плеснула в лицо оппоненту раствор уксусной кислоты. От этого пострадавший получил химического ожога левого глаза тяжелой степени с перфорацией роговицы, выпадением радужной оболочки. Зрение у него снизилось до светоощущения с неправильной светопроекцией. Мужчина на 35% утратил трудоспособность, травма квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Дело направлено на рассмотрение в Ханкайский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU