2019-02-22T08:50:31+03:00
Общество

Виновник смертельного ДТП попытался скрыть своё преступление, но от закона не ушёл

На водительское место он переложил тело женщины, погибшей в аварии
Софья КУЧИНА
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Фото:https://antikor.com.uaФото:https://antikor.com.ua
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Михайловский районный суд вынес приговор местному жителю, виновному в смертельном ДТП.

Как установили в суде, в сентябре 2018 года ночью в посёлке Новошахтинский водитель не справился с управлением «Toyota Chaser». На большой скорости он врезался в воздушную теплотрассу. В салоне авто находились две пассажирки. Одна скончалась на месте, вторая получила лёгкие травмы.

Фигурант дело перенёс тело погибшей на место водителя и скрылся с места ДТП.

Подсудимого признали виновным. Суд назначил ему 2 года 10 месяцев колонии-поселения. Мужчина лишён права управлять авто на срок 2 года. Семье потерпевшей ему придётся выплатить 1,1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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