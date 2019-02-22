Виновник смертельного ДТП попытался скрыть своё преступление, но от закона не ушёл

СЕГОДНЯ 08:01 2019-02-22T08:50:31+03:00

На водительское место он переложил тело женщины, погибшей в аварии

Изменить размер текста: A A

Михайловский районный суд вынес приговор местному жителю, виновному в смертельном ДТП.

Как установили в суде, в сентябре 2018 года ночью в посёлке Новошахтинский водитель не справился с управлением «Toyota Chaser». На большой скорости он врезался в воздушную теплотрассу. В салоне авто находились две пассажирки. Одна скончалась на месте, вторая получила лёгкие травмы.

Фигурант дело перенёс тело погибшей на место водителя и скрылся с места ДТП.

Подсудимого признали виновным. Суд назначил ему 2 года 10 месяцев колонии-поселения. Мужчина лишён права управлять авто на срок 2 года. Семье потерпевшей ему придётся выплатить 1,1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU