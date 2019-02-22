Счётная палата обнаружила, что в Приморье занижены нормативы финансирования здравоохранения

СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-22T08:28:45+03:00

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В Приморье значительно занижены нормативы финансирования из регионального бюджета лечебных учреждений. Такое заявление сделала пресс-служба Законодательного собрания региона на основе выявления Счетной палаты региона, сообщает ТАСС.

- Средние нормативы объемов за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета по всем видам медицинской помощи в Приморье утверждены значительно ниже федеральных, в амбулаторных условиях - в 1,9 - 1,6 раза, в условиях дневных стационаров - в 1,8 раза; в стационарных условиях в 1,4 раза,- говорится в сообщении.

Из-за таких нарушений и постоянного недофинансирования большая часть средств, что поступают в Приморье, идёт на зарплаты. На медикаменты же остаётся только 3-5%. Это приводит к тому, что долги за услуги и лекарства и расходные материалы только растут. Общая сумма кредиторской задолженности на 1 октября 2018 года составляла 2,8 миллиардов рублей.

Как итог – качество медпомощи ухудшается, а её доступность для населения падает. Однако ситуацию, которая возникла еще в 2017 году из-за формирования тарифов на оплату медуслуг. Можно решить. В течение месяца депутаты Заксобрания разработают дорожную карту по устранению нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU