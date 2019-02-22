Сахалинец, убивший в центре Артёма влюблённую пару, сядет на 21 год

СЕГОДНЯ 09:48 2019-02-22T09:48:53+03:00

Он зарезал свою бывшую девушку и её друга

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За жестокое убийство на 21 год сядет сахалинец, напавший на бывшую девушку и её знакомого.

Громкое преступление произошло в Артёме 30 декабря 2017 года. Недалеко от площади Ленина агрессор сначала напал на молодого человека и 4 раза пырнул его ножом – от ран тот скончался. Затем убийца догнал девушку, которая пыталась убежать, нанёс ей множество ножевых ран – они и стали причиной смерти.

Кроме того, парень угрожал убийством прохожему и применением насилия участковому, которые пытались остановить его в момент нападения на потерпевшую.

Подсудимого признали виновным. Суд назначил ему 21 год колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданский иск матери погибшей о взыскании с осужденного 3 миллионов рублей в счет возмещении морального вреда.

Суд апелляционной инстанции оставил указанный приговор без изменения, отказав в удовлетворении жалоб стороны защиты.

Приговор считается вступившим в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU