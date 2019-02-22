На следующей неделе в Приморье вслед за похолоданием придут дожди

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-22T10:56:18+03:00

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На следующей неделе в Приморье немного похолодает, сообщает Примопгода.

Это связано с тем, что в понедельник, 25 февраля через территорию края будет смещаться малоактивный атмосферный фронт, с которым пройдёт небольшой снег по северным районам. За ним в край и вторгнется небольшая порция холода и, по сравнению с погодой, которая сейчас установилась, станет заметно прохладнее. Минимальная температура воздуха составит −13…−21 °С, на побережье −2…−9 °С. Максимальная составит −3…+8 °С.

К среде опять начнёт теплеть. На юге края температура воздуха может подняться выше +10 °С. Во Владивостоке минимальная температура воздуха составит от −1 до −4 °С, максимальная от +3 до +6 °С. 27 и 28 февраля синоптики портала Gismeteo обещают столице Приморья первые дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU