Слабый плюс при умеренном ветре: погода во Владивостоке и Приморье на 23 февраля

СЕГОДНЯ 02:57 2019-02-23T02:57:09+03:00

В крае сегодня воздух прогреется до +8°C.

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Сегодня, 23 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, без осадков. Воздух прогреется до +8°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, во второй половине юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +3...+5°C, в утренние часы -2...-4°C

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +5...+7°C, в утренние часы -8...-10°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C, в утренние часы 0...-2°C.

ИСТОЧНИК KP.RU