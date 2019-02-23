«Адмирал» обыграл на домашнем льду хабаровский «Амур» со счетом 1:0
Приморский «Адмирал» в дальневосточном дерби обыграл на домашнем льду хабаровский «Амур» со счетом 1:0. Единственную шайбу в заключительном матче сезона в составе «моряков» забросил Александр Мерескин, сумевший отличиться в начале третьего периода.
Главным героем матча стал голкипер «Адмирала» Антон Красоткин, отразивший 25 бросков.
Таким образом, подопечные Сергея Светлова опередили «Амур» в турнирной таблице, и переместились на 11-е место в Восточной конференции КХЛ.
Сегодня, 23 февраля в 15:00 ХК «Адмирал» приглашает всех болельщиков принять участие в церемонии закрытия спортивного сезона 2018-2019 годов, которая состоится в КСК «Фетисов Арена». Главной его частью станет товарищеский матч основного состава «Адмирала» со сборной Тихоокеанского флота России, приуроченный ко Дню защитника Отечества.
ИСТОЧНИК KP.RU