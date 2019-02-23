2019-02-23T04:55:38+03:00
Дом. Семья

В Приморском океанариуме разрешили сложный «квартирный вопрос» бурых терпугов

Для этого им обновили аквариум, добавив новых декораций
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Бурый терпугБурый терпугФото: primocean.ru
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В Приморском океанариуме в танке с бурыми терпугами Hexagrammos octogrammus экспозиции «Берингово и Охотское моря» обновили декорацию. Терпуги - территориальные рыбы, они постоянно делили между собой выступы и углубления, дело доходило до серьезных столкновений на почве «квартирного вопроса».

– Теперь у каждого терпуга есть своя «квартира», в которой он может сидеть, так им уютнее и спокойнее, – пояснил главный специалист отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Марат Хайдаров. – Это не значит, что в аквариуме наступил абсолютный мир, терпуги по-прежнему проявляют характер, но конфликтов между ними стало меньше.

Справка "КП":

Бурый терпуг принадлежит к роду Hexagrammos. У рыб из этого рода есть надглазные мочки, напоминающие брови. За это представителей рода Hexagrammos также называют бровастыми терпугами.

В книге «Описание земли Камчатки» Степан Крашенинников пишет, что терпуг называется «терпугом», потому что «чешуя на нем шероховата кажется по причине зубчиков, на кои каждая чешуйка у конца разделяется».

Одно из названий бурого терпуга – восьмилинейный. Это имя он получил за своеобразный рисунок, образованный на его довольно высоком массивном теле боковыми линиями, правда линий этих не восемь, а по пять с каждой стороны тела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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