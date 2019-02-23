Мост через реку Лобога в Шкотовском районе начнут строить в мае

СЕГОДНЯ 06:59 2019-02-23T06:06:56+03:00

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До конца 2019 года на месте аварийного моста через реку Лобога в Шкотовском районе строители возведут новое 72-метровое сооружение.

По информации представителей краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства и Примавтодора, после окончания конкурсных процедур подрядчик зайдет на объект, ориентировочной срок начала работ – конец апреля.

- Параллельно рабочие будут разбирать старое сооружение и обустраивать временный объезд. После этого начнется непосредственно строительство – бурение скважин, устройство опор, монтаж пролетных строений, – уточнил и.о. директора Примавтодора Алексей Ширшов, добавив, что все работы строители завершат до конца этого года.

Олег Кожемяко поручил уже сейчас начать подготовку к строительству, обозначив жесткие временные рамки.

- Посмотрите проект, всю документацию и уже сейчас нужно приступать к производству элементов моста – ригелей, балок пролетных строений. Чтобы, когда подрядчик приступит к стройке, мы не тратили время на эти работы. Сроки сжатые, объект важный. Недопустимо, чтобы работы выполнили некачественно. Все должно быть сделано по нормативам и завершить работы нужно до холодов, – поставил задачу глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU