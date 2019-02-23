Международный ледовый полумарафон прошел в Приморье

СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-23T08:30:02+03:00

Более 1000 спортсменов и любителей легкой атлетики пробежали по льду Японского моря в День защитника Отечества

Изменить размер текста: A A

Более 1000 профессиональных спортсменов и любителей легкой атлетики пробежали по льду Японского моря в бухте Новик в День защитника Отечества, 23 февраля.

В этом году праздник бега объединил представителей из 11 государств – России, Японии, Кореи, Китая, Бельгии, Гонконга, Колумбии, Швейцарии, США, Великобритании и Голландии. Приехали спортсмены из Приморья и других субъектов Дальнего Востока, а также регионов России, включая те, которые не назовешь соседними – из Московской области, Красноярского края, Республики Татарстан и других.

На выбор спортсмены пробежали одну из четырех дистанций: 5, 10, и 21.1 километров, а также 500 метров для детей.

Открыл праздник спорта губернатор края Олег Кожемяко.

- Я от всей души поздравляю организаторов и гостей с открытием 4-го международного ледового полумарафона. Это уникальное событие, когда можно пробежать по льду моря в столице Дальнего Востока. Мы видим, что все больше и больше жителей Приморья занимаются массовыми видами спорта, доступными для каждого. Это бег, утренняя зарядка, социальный фитнес. Важно, что в это дело вовлекаются как люди старшего поколения, так и молодежь. Ведь здоровые и энергичные люди – основа процветания Приморья. Всем хорошего старта и отличного настроения! - обратился к собравшимся глава региона, также поздравив присутствующих мужчин с Днем защитника Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU