2019-02-23T18:28:58+03:00
Происшествия

Дружеская потасовка на праздник во Владивостоке закончилась трагедией

Неосторожность на дороге унесла жизнь молодого мужчины [фото, 18+]
Милана СОКОЛЕвгений ШТЫГАЙЛО
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Трагедия на праздник во ВладивостокеТрагедия на праздник во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ
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Настоящей трагедией обернулось празднование Дня защитника Отечества в столице Приморья. Неудачная шутка подвыпившего парня привела к гибели его друга и дальнейшему разбирательству с полицией. Дружеская потасовка на дороге оказалась фатальной.

На месте работают сотрудники экстренных служб Фото: Милана СОКОЛ

На месте работают сотрудники экстренных службФото: Милана СОКОЛ

Фото: Милана СОКОЛ

Смертельная история произошла в районе дома №119 на улице Красного Знамени. Как рассказали корреспонденту «КП»-Владивосток» очевидцы, двое парней навеселе шли вдоль обочины толкаясь, выясняя что-то между собой. В какой-то момент один из приятелей, видимо, не рассчитал силу и буквально вытолкнул оппонента под проезжающую мимо машину. Водитель Nissan Skyline экстренно затормозил, и казалось лишь легонько задел пешехода. Однако силы удара хватило для того, чтобы молодой человек отлетел и стукнулся головой об асфальт. Смерть пострадавшего оказалась практические мгновенной, прибывшие медики пытались реанимировать парня, но все усилия оказались тщетными.

Водитель Nissan Skyline остался для разбирательства Фото: Милана СОКОЛ

Водитель Nissan Skyline остался для разбирательстваФото: Милана СОКОЛ

Фото: Милана СОКОЛ

Виновник трагедии, по всей вероятности, ещё до конца не осознавший последствия своего поступка, причитал и просил вернуть его друга. Теперь молодому мужчине грозит серьёзное уголовное наказание. Погибшему было чуть больше 30 лет. На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД и полицейские. Движение в направлении Гоголя частично перекрыто, объезд осуществляется по встречной полосе.

Одна из полос перекрыта Фото: Милана СОКОЛ

Одна из полос перекрытаФото: Милана СОКОЛ

Фото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

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