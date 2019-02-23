Дружеская потасовка на праздник во Владивостоке закончилась трагедией
Настоящей трагедией обернулось празднование Дня защитника Отечества в столице Приморья. Неудачная шутка подвыпившего парня привела к гибели его друга и дальнейшему разбирательству с полицией. Дружеская потасовка на дороге оказалась фатальной.
На месте работают сотрудники экстренных службФото: Милана СОКОЛ
Фото: Милана СОКОЛ
Смертельная история произошла в районе дома №119 на улице Красного Знамени. Как рассказали корреспонденту «КП»-Владивосток» очевидцы, двое парней навеселе шли вдоль обочины толкаясь, выясняя что-то между собой. В какой-то момент один из приятелей, видимо, не рассчитал силу и буквально вытолкнул оппонента под проезжающую мимо машину. Водитель Nissan Skyline экстренно затормозил, и казалось лишь легонько задел пешехода. Однако силы удара хватило для того, чтобы молодой человек отлетел и стукнулся головой об асфальт. Смерть пострадавшего оказалась практические мгновенной, прибывшие медики пытались реанимировать парня, но все усилия оказались тщетными.
Водитель Nissan Skyline остался для разбирательстваФото: Милана СОКОЛ
Фото: Милана СОКОЛ
Виновник трагедии, по всей вероятности, ещё до конца не осознавший последствия своего поступка, причитал и просил вернуть его друга. Теперь молодому мужчине грозит серьёзное уголовное наказание. Погибшему было чуть больше 30 лет. На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД и полицейские. Движение в направлении Гоголя частично перекрыто, объезд осуществляется по встречной полосе.
Одна из полос перекрытаФото: Милана СОКОЛ
Фото: Милана СОКОЛ
ИСТОЧНИК KP.RU