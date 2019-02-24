2019-02-24T01:50:36+03:00
Общество

Во Владивостоке сегодня может пасть температурный рекорд 1953 года

Прогноз погоды на воскресенье и следующую неделю
Максим КАВАЛЕРОВ
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Весь февраль в южном Приморье цветёт верба. Настала новая климатическая эпоха?Весь февраль в южном Приморье цветёт верба. Настала новая климатическая эпоха?Фото: pixabay.com
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В воскресенье, 24 февраля, погода в Приморском крае зависит от поля пониженного атмосферного давления. На севере небольшой мокрый снег. Во Владивостоке с утра пасмурно, но дождя или снега не прогнозируется.

В краевом центре сегодня возможен сильный ветер. Температура воздуха варьируется от +5 до +7° градусов Цельсия, информирует «Примпогода».

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+8°C.

В Находке также переменная облачность, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +7°C.

Согласно исторической справке, 24 февраля во Владивостоке тепло бывало редко. Максимальная температура воздуха +6,0 °С фиксировалась аж в 1953 году. Таким образом, если сегодняшний прогноз с +7 по краевому центру сбудется, то обносится температурный максимум.

КСТАТИ

По прогнозу Примгидромета, к середине следующей недели после небольшого «затишья» в Приморье станет ещё теплее. Местами на юге края столбики термометров могу подняться выше до +10 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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