Праздник - огонь: пожарные спасли четырёх человек на севере Приморья

СЕГОДНЯ 02:19 2019-02-24T02:19:04+03:00

У пожарных в Приморье нет праздников и выходных. Фото: pixabay.com

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Беспокойным выдался праздничный день для приморских спасателей. Ранним утром 23 февраля сигнал тревоги раздался в селе Филино Дальнереченского района на севере края, где в пятиэтажном жилом доме загорелась квартира. Незамедлительно по сигналу тревоги к месту событий прибыли пожарные расчёты.

На момент пожара в объятом пламенем и дымом жилом помещении находилось четыре человека, рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС. Горела мебель, обои. Казалось, огонь не пощадит ничего. Огнеборцы спешно вывели полусонных жильцов на свежий воздух. Медицинская помощь, слава богу, им не потребовалась.

Пожарные оперативно справились с ликвидацией пожара. В штаб-квартире управления МЧС отметили, что благодаря оперативному сообщению о пожаре и профессионализму пожарных были спасены человеческие жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU