2019-02-24T03:32:41+03:00
Происшествия

Эффект домино: на Чуркине во Владивостоке после ДТП попадали столбы

Девушка-автомобилист и её спутники «отрубили» от электричества целую улицу
Евгений ШТЫГАЙЛО
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Столбопад на улице Фастовской.Столбопад на улице Фастовской.
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Сегодня утром оказалась перекрыта важная улица Владивостока - Фастовская, которая соединяет торгово-развлекательную улицу Черёмуховую с патриархальным центром Чуркина - «Детским парком». У «дальморепродуктовского» дома машина Toyota Premio врезалась в электрический столб. И так получилось, что вслед за первым столбом «потянулись» к земле ещё два. Дорога практически оказалась перекрыта.

В салоне «Премио» сидела девушка-«рулевая» и несколько парней. Им предстоит объяснить сотрудникам ГИБДД и аварийному комиссару, каким образом они потеряли связь со своей дорожной полосой и въехали в столб. К месту событий на всякий случай прибыл фургон реанимации, но, к счастью, никому медицинская помощь не потребовалась. Идёт разбирательство.

Напомним, накануне во Владивостоке случилось дорожное происшествие со смертельным исходом - неосторожность на дороге унесла жизнь молодого мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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