Котельные в Фокино и Находке модернизируют при участии казны фонда ЖКХ

СЕГОДНЯ 04:45 2019-02-24T04:45:36+03:00

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Котельную в Фокино 1973 года постройки капитально отремонтируют при участии Фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом накануне заявил руководитель государственной корпорации Константин Цицин во время совместной рабочей поездки с губернатором Приморья Олег Кожемяко.

Гендиректор предприятия «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов сообщил, что в Фокино планируется строительство новой котельной мощностью 80 гигакалорий в час. Также специалисты модернизируют семт центральных тепловых пункта и заменят 28 километров трубопроводов изношенных участков тепловой сети.

- Сегодня котельная работает на мазуте, отапливает весь город. Проект реконструкции подготовим совместно с возможным инвестором. Предполагается переход котельной на газ. Другой вариант - уголь. Начать реконструкцию планируем в 2020 году, - заявил Попов.

В Находке Константин Цицин и Олег Кожемяко познакомились с работой котельной №3. Она снабжает теплом 82 жилых дома четыре детских сада, одну школу и две поликлиники. Сегодня она работает на угле. Глава Находки Борис Гладких сообщил, что готовящийся проект реконструкции позволит увеличить мощность котельной. Предлагается создать теплогенерирующий комплекс на базе двух котельных. И затем одна из них перейдёт с мазута на газ.

ИСТОЧНИК KP.RU