2019-02-24T07:18:20+03:00
Общество

Почти 25 тысяч иностранцев встали на учёт в Приморье за первый месяц 2019 года

Краевое управление МВД напоминает о законодательных новшествах
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В Приморье усиливается миграционный режим.В Приморье усиливается миграционный режим.Фото: pixabay.com
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В одном только январе 2019 года Управление по вопросам миграции Приморья поставило на учёт 24 тысячи 803 иностранных граждан. Этот показатель на 27 процентов превышает ситуацию января 2018-го. Две трети иностранцев прибыли в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, информирует пресс-служба краевого управления МВД.

Полиция предупреждает: с 16 января 2019 года вступили в силу изменения в статью 16 Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно поправкам, увеличивается ответственность приглашающей стороны. В частности, у приглашающей организации появилась обязанность «принимать меры по обеспечению своевременного выезда иностранного гражданина за пределы РФ».

Одновременно вступили в силу изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Они устанавливают ответственность за нарушение порядка въезда и своевременного выезда из Российской Федерации.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Сообщить о фактах нелегального оказания посреднических услуг, а также о незаконном получении денежного вознаграждения по предоставлению государственных услуг в сфере миграции, граждане могут, обратившись в дежурную часть отдела полиции по месту жительства. Телефон доверия управления МВД России по Приморскому краю 8 (423) 240-10-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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