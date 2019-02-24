2019-02-24T09:09:39+03:00
Спорт

Приморские волонтёры отправляются на Всемирную зимнюю универсиаду в город Красноярск

До этого ребята прошли жёсткий отбор у сибирских инструкторов
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Аэропорт Владивостока провожает очередных приморских волонтёров. Фото: Primorsky.ruАэропорт Владивостока провожает очередных приморских волонтёров. Фото: Primorsky.ru
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Сегодня, 24 февраля, шесть волонтёров из Приморского края держат путь в Красноярск, где со 2 по 12 марта состоится 24-я Всемирная зимняя универсиада. Как проинформировали в краевом департаменте по делам молодёжи, молодые люди прошли жёсткий отбор у экспертов из Восточной Сибири. В итоге специалисты отобрали самых сильных и опытных бойцов.

- При отборе учитывались знание иностранных языков, опыт участия в мероприятиях международного уровня и другие достижения кандидатов. От Приморского края отбор прошли шесть человек - хороший результат. Из краевого бюджета мы оплатили ребятам билеты в Красноярск и обратно. Уверена, что наши волонтёры достойно представят регион на Всемирной универсиаде, - рассказала директор молодёжного департамента Елена Томчук.

На родину приморские волонтеры вернутся 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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