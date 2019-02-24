Последняя неделя зимы в Приморье тоже будет тёплой

24 Февр. 23:53 2019-02-24T23:53:38+03:00

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Сегодня, 25 февраля, погоду в Приморье будет определять поле повышенного давления, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...-2°C.

Во Владивостоке переменная облачнось, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха +3...+5°C. Об этом сообщает портал Primpogoda.ru.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +5...+7°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C.

ИСТОЧНИК KP.RU