Последняя неделя зимы в Приморье тоже будет тёплой
Небывалые оттепели уже заставляют тревожиться синоптиков
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Сегодня, 25 февраля, погоду в Приморье будет определять поле повышенного давления, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...-2°C.
Во Владивостоке переменная облачнось, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха +3...+5°C. Об этом сообщает портал Primpogoda.ru.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +5...+7°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C.
ИСТОЧНИК KP.RU