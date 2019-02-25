Приморье попало в черный список

СЕГОДНЯ 01:47 2019-02-25T01:47:24+03:00

В Приморье за 10 лет из аварийных домов переселили 10 тысяч жителей

Изменить размер текста: A A

Несколько российских регионов так и не выполнили программу по переселению из аварийного жилья, сообщил гендиректор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

— Не выполнили программу Забайкалье, Приморье, Тыва, Карелия, Московская и Иркутская области. Надо было переселить порядка 10,6 млн метров, на сегодня осталось 56 тысяч. Эта цифра маленькая, и в этом году все завершится,- сказал Цицин.

Он отметил, что в Приморье за 10 лет из аварийных домов переселили 10 тысяч жителей.

— Это хороший результат. Осталась нерешенной ситуация по двум муниципальным образованиям, это 3,6 тысяч квадратных метров. Надеюсь, что мы нашли решение, чтобы закрыть этот вопрос к четвертому кварталу, — сказал он.

По его словам, в рамках новой программы по переселению в Приморском крае из аварийных домов предстоит переселить более 8 тыс. человек.

— Работа еще предстоит большая, за 5 лет предстоит переселить 8,6 тыс. человек. Надеюсь, что выводы были сделан по реализации предыдущей прогарммы, и эта пройдет более успешно, — добавил он.

Также в ходе совещания Цицин отметил, что Приморье получит 6,7 млрд руб. на программу по переселению из ветхого и аварийного жилья.

«Задача стоит большая перед Приморским краем — 170 тыс. (квадратных метров) почти аварийного жилья признано до 1 января 2017. И на сегодня федеральный центр будет выдавать большие финансовые ресурсы, 6,7 млрд рублей, это очень весомая сумма. Отличительная часть новой программы от предыдущей — в софинансировании почти 98%, ваших — 2%», -сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU