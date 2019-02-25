Приморцы вошли в сборную России по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 02:26 2019-02-25T02:26:03+03:00

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Первое место в чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу заняла сборная Приморского края среди девушек.

Приморские спортсмены приняли участие в чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу (жим и жим классический), который прошел в Екатеринбурге с 18 по 22 февраля. В эти дни более 700 спортсменов из 85 субъектов федерации боролись за место в сборной России для участия в чемпионатах мира и Европы, но первое место досталось сборной Приморского края среди девушек. Кроме того, серебряную медаль на Чемпионате получил Владимир Лапынин — член политического совета местного отделения партии «Единая Россия» Дальнегорского района.

Лидерство приморских спортсменок выявилось по результатам первого дня соревнований. Команда завоевала серебряную медаль, а воспитанница Центра содействия семейному устройству с. Сержантово Алина Рассамахина стала второй в категории «47 кг» и вошла в сборную России для участия в Чемпионате Европы по жиму. При этом спортсменка выступала без специальной экипировки.

Итоги третьего дня закрепили успех предыдущих. Выступая в составе российской сборной, Алина Рассамахина стала чемпионкой страны по жиму классическому среди девушек и получила право выступить на чемпионате мира, который пройдёт в конце мая в Токио.

Приморская спортсменка принесла своей команде 12 очков. По итогам Чемпионата и Первенству России по пауэрлифтингу сборная края среди девушек стала первой в стране.

Кроме того, в соревнованиях принимал участие тренер Алины Рассамахиной — член политического совета местного отделения партии «Единая Россия» Дальнегорского района Владимир Лапынин. Выступая в первый день соревнований в возрастной категории «40-49 лет», он завоевал серебряную медаль, занял второе место и получил право выступить в составе сборной России на чемпионате Европы по жиму.

— Владимир Лапынин — основатель чемпионата северных территорий Приморского края по жиму штанги лежа в рамках партпроекта «Детский спорт», который мы проводим уже пятый год. Успехи на Чемпионате — это сила его таланта и воля его команды к победе!, — отметила руководитель местного исполнительного комитета Галина Баловнева.

ИСТОЧНИК KP.RU