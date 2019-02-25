Во Владивостоке задержали узбека, сбившего подростка
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело против автомобилиста, сбившего подростка.
Прежде стало известно, что 12 февраля в районе дома 179 на улице Светланская водитель Toyota Prius при повороте направо сбил 15-летнего подростка. После наезда водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги.
Группа розыска городской Госавтоинспекции в течение нескольких часов задержали водителя. Им оказался 38-летний уроженец Узбекистана. Установлено, что он лишен водительского удостоверения, а также незаконно находится в России.
Экспертиза установила, что в результате дорожно-транспортного происшествия здоровью 15-летнего потерпевшего причинен тяжкий вред.
На гражданина были составлены административные материалы.
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает срок до двух лет. Фигурант взят под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU