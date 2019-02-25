Во Владивостоке задержали узбека, сбившего подростка

СЕГОДНЯ 03:08 2019-02-25T03:08:28+03:00

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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело против автомобилиста, сбившего подростка.

Прежде стало известно, что 12 февраля в районе дома 179 на улице Светланская водитель Toyota Prius при повороте направо сбил 15-летнего подростка. После наезда водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги.

Группа розыска городской Госавтоинспекции в течение нескольких часов задержали водителя. Им оказался 38-летний уроженец Узбекистана. Установлено, что он лишен водительского удостоверения, а также незаконно находится в России.

Экспертиза установила, что в результате дорожно-транспортного происшествия здоровью 15-летнего потерпевшего причинен тяжкий вред.

На гражданина были составлены административные материалы.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает срок до двух лет. Фигурант взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU