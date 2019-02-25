Мэрия Владивостока запретила стройку «Порто-Франко»

СЕГОДНЯ 03:34 2019-02-25T03:34:27+03:00

Администрация Владивостока в разные годы в судах отстаивала целый ряд скверов и зеленых зон на территории города

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Пятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ мэрии Владивостока в выдаче разрешения на строительство объекта «Многоквартирный дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по Океанскому проспекту, 85А во Владивостоке» компании «Порто-Франко 70».

Постановлением суда застройщику в заявленных требованиях отказано в полном объеме. Таким образом, строительство на этом земельном участке жилого дома невозможно.

При этом, как пояснили в правовом управлении мэрии Владивостока, ООО «Порто-Франко 70» вправе подать кассационную жалобу в Арбитражный суд Дальневосточного округа на постановление Пятого арбитражного апелляционного суда в срок до 17 марта. В таком случае специалисты мэрии и дальше будут отстаивать запрет на возведение на небольшом земельном участке среди сложившейся застройки высотного жилого дома.

Как говорят материалы дела, история этой территории началась еще в 1992 году — она была передана под строительство административно-технического центра, и там началось возведение здания. Стройка вскоре остановилась, и после смены ряда собственников объект незавершенного строительства готовностью 7,3 % и земельный участок под ним оказались в собственности физического лица. В 2017 году собственник передал всё это в аренду ООО «Порто-Франко 70» — для строительства многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями. К слову, ООО «Порто-Франко 70» является резидентом Свободного порта Владивосток.

В 2018 году застройщик обратился в администрацию Владивостока с заявлением о выдаче разрешения на строительство, однако мэрия в выдаче документа отказала.

В связи с отказом в выдаче разрешения на строительство ООО «Порто-Франко 70» подало иск в Арбитражный суд Приморского края — об обязании управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока выдать такой документ. В октябре 2018 года суд принял решение признать отказ незаконным и обязать администрацию города повторно рассмотреть вопрос о выдаче разрешения на строительство.

Не согласившись с таким решением, администрация Владивостока подала апелляционную жалобу в Пятый арбитражный апелляционный суд. По итогам рассмотрения материалов дела суд апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Приморского края отменил, а также принял новое решение — в удовлетворении заявленных застройщиком требований отказать.

Как прокомментировали в правовом управлении, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что у администрации Владивостока имелись предусмотренные частью 13 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ основания для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по Океанскому проспекту, 85а в г. Владивостоке».

Так, суд установил, что земельный участок поставлен на кадастровый учет с разрешенным использованием «для дальнейшей эксплуатации объекта незавершенного строительства (административно-технического центра) готовностью 7,3 %», и, значит, изменение данного вида разрешенного использования на «многоквартирные дома» является неправомерным.

Таким образом, суд указал на невозможность строительства многоквартирного дома в границах земельного участка в районе Океанского проспекта, 85а.

Напомним, администрация Владивостока в разные годы в судах отстаивала целый ряд скверов и зеленых зон на территории города. Так, поставлена точка в судебных тяжбах по защите от застройки сквера Центрального на ул. Светланской, 44, сквера Михаила Федорова на ул. Бестужева, 40, сквера Игнатьева на Океанском проспекте, 74.

К сожалению, остается под угрозой застройки сквер Строителей в районе проспекта Красного Знамени, 59-61.

ИСТОЧНИК KP.RU