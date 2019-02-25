Глава Владивостока пообещал привести в порядок подлодку С-56

СЕГОДНЯ 04:10 2019-02-25T04:10:54+03:00

Туристы жаловались на низкий уровень сервиса в музее, в том числе — отсутствие буклетов на иностранных языках

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Устранить существующие недочеты и создать необходимые условия для привлечения туристов — главная цель рабочей поездки и. о. главы Владивостока Олега Гуменюка в военно-исторический музей Тихоокеанского флота «Подводная лодка С-56».

Туристы жаловались на низкий уровень сервиса в музее, в том числе — отсутствие буклетов на иностранных языках.

В рамках визита мэр пообщался с представителями музея, а также осмотрел объект. Как отметил заведующий военно-исторического музея Тихоокеанского флота Евгений Журавлев, на входе для туристов всегда расположены буклеты на трех языках — русском, английском и китайском. В ближайших планах у музея — решить проблему с работой аудиогида.

— Подлодка имеет очень прочный корпус, здесь даже телефонная связь отсутствует. Для работы аудиогида по всей территории необходима установка бесперебойного интернет-сигнала. К сожалению, сейчас у нас, как у учреждения культуры Минобороны, на это нет денег, — сообщил Евгений Журавлев.

Узнав о проблеме, Олег Гуменюк поручил продумать варианты ее решения. Он также отметил, что подлодка нуждается в косметическом ремонте, поэтому мэрия готова обратиться за помощью к инвесторам.

— Все существующие недочеты мы будем устранять вместе. Кроме того, мы также рассмотрим возможность проведения патриотических уроков. Необходимо собрать совещание и подумать, как выделить на это средства, потому что музей нуждается в помощи, — заявил и.о. главы Владивостока.

Также Олег Гуменюк поручил профильным управлениям привести в порядок мемориальный комплекс «Боевая слава ТОФ».

— Не надо забывать, что это памятник тем людям, благодаря которым мы с вами сейчас живем. Если мемориальный комплекс нуждается в ремонте, то необходимо подготовить проектно-сметную документацию и начинать работать, — подытожил он.

ИСТОЧНИК KP.RU