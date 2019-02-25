На Русском острове сбили пешехода

СЕГОДНЯ 04:21 2019-02-25T04:55:21+03:00

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Этим утром во Владивостоке насмерть сбили пешехода. Смертельная авария произошла прямо на переходе.

Сегодня на Русском острове, недалеко от остановки «Центральная ТЭЦ», под колеса легковушки угодил пешеход. Как сообщают очевидцы, мужчина переходил дорогу по переходу, когда в него на полном ходу врезалась Toyota Aqua. От сильного удара горожанин отлетел на добрый десяток метров. Прибывшие на место аварии медики стали его откачивать. По имеющейся информации, реанимировать пострадавшего не удалось – мужчина скончался. Впрочем, данные о состоянии пешехода сейчас уточняются.

В деталях ДТП разбираются сотрудники полиции. Судя по всему, водитель «Аквы» попросту не сбросил скорость перед «зеброй», понадеявшись, что проскочит мимо пешехода. Погибший, в свою очередь, не особенно смотрел по сторонам – за что и поплатился жизнью. Стоит отметить, что на месте аварии стоит светофор. В момент столкновения он не работал.

Трагическая авария стала причиной серьезной пробки на Университетском шоссе.

На Русском острове частенько сбивают пешеходов. Чаще всего это происходит из-за невнимательности водителей. По Университетскому шоссе гоняют на высокой скорости, и не все автомобилисты успевают притормаживать перед «зебрами».

ИСТОЧНИК KP.RU