2019-02-25T05:31:26+03:00
Происшествия

Житель Владивостока нашел в фортах пистолет с боеприпасами

Пистолет кустарно переделали в боевое из списанного оружия, предназначенного для стрельбы светозвуковыми патронами
Игорь СОРОКИН
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Житель Владивостока в декабре 2018 года нашел в одном из фортов города тайник с оружием и двумя магазинами. Эксперты определили, что это переделанный пистолет для стрельбы светозвуковыми патронами. Теперь мужчине грозит статья за незаконное хранение оружия.

По версии следователей, мужчина в декабре 2018 года, прогуливаясь по фортификационным сооружениям, обнаружил тайник, в котором был спрятан пистолет с двумя магазинами. Найденное огнестрельное оружие он принес домой, где хранил его до момента, пока его не изъяли оперативники.

По выводам специалиста, пистолет кустарно переделали в боевое из списанного оружия, предназначенного для стрельбы светозвуковыми патронами.

Против гражданина Б. возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение оружия». Вину фигурант полностью признал. Сейчас уголовное дело направлено прокурором в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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