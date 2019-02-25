Житель Владивостока нашел в фортах пистолет с боеприпасами
Житель Владивостока в декабре 2018 года нашел в одном из фортов города тайник с оружием и двумя магазинами. Эксперты определили, что это переделанный пистолет для стрельбы светозвуковыми патронами. Теперь мужчине грозит статья за незаконное хранение оружия.
По версии следователей, мужчина в декабре 2018 года, прогуливаясь по фортификационным сооружениям, обнаружил тайник, в котором был спрятан пистолет с двумя магазинами. Найденное огнестрельное оружие он принес домой, где хранил его до момента, пока его не изъяли оперативники.
По выводам специалиста, пистолет кустарно переделали в боевое из списанного оружия, предназначенного для стрельбы светозвуковыми патронами.
Против гражданина Б. возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение оружия». Вину фигурант полностью признал. Сейчас уголовное дело направлено прокурором в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU