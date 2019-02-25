Рыбаки Приморья поймали почти 90 тысяч тонн минтая
С начала года приморские рыбаки выловили 89,3 тысячи тонн минтая
фото - АПК
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Рыбодобывающие предприятия Приморья освоили минтаевые квоты на 20%.
По информации крайдепартамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, с начала года приморские рыбаки выловили 89,3 тысячи тонн минтая.
— Квоты освоены на 20%, — прокомментировали в ведомстве.
Стоит добавить, что минтай входит в соцпрограмму «Приморская рыба», разработанную по инициативе губернатора Приморья. Килограмм этой рыбы в магазинах можно купить за 90 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU