Рыбаки Приморья поймали почти 90 тысяч тонн минтая

СЕГОДНЯ 06:26 2019-02-25T06:26:42+03:00

С начала года приморские рыбаки выловили 89,3 тысячи тонн минтая

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Рыбодобывающие предприятия Приморья освоили минтаевые квоты на 20%.

По информации крайдепартамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, с начала года приморские рыбаки выловили 89,3 тысячи тонн минтая.

— Квоты освоены на 20%, — прокомментировали в ведомстве.

Стоит добавить, что минтай входит в соцпрограмму «Приморская рыба», разработанную по инициативе губернатора Приморья. Килограмм этой рыбы в магазинах можно купить за 90 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU