Почти 98% школьников Приморья справились с русским

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-25T08:08:27+03:00

Участие в мероприятиях приняли 18 918 ребят, менее 3% из них выполнят процедуру повторно

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Подведены итоги основного этапа собеседования по русскому языку, которое прошли ученики девятых классов во всех школах Приморья.

По словам специалистов краевого департамента образования и науки, в Приморье собеседование прошло штатно.

— На участие заявились 19 113 школьников, прошли процедуру 18 918. Из них успешно справились 97,1% участников. Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование, предусмотрены дополнительные дни — 13 марта и 6 мая, — рассказали в ведомстве, добавив, что всего прошли процедуру около 1,5 миллиона девятиклассников по всей стране.

Участники собеседования выполнили четыре задания: чтение текста, его пересказ, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. В качестве текстов было предложено более 50 текстов о знаменитых россиянах: художниках, писателях, спортсменах, ученых. На выполнение работы школьникам отвели в среднем 15 минут.

Успешное прохождение итогового собеседования по русскому языку является допуском к государственной аттестации 2019 года. Такая форма допуска к экзамену используется в стране впервые. Результатом итогового собеседования может быть «зачет» или «незачет».

Добавим, основной государственный экзамен для выпускников 9 классов пройдет в этом году в три этапа: досрочный с 22 апреля по 14 мая, основной с 24 мая по 2 июля и дополнительный с 3 по 21 сентября. Заявление на участие в ГИА-9 необходимо подать до 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU