Полиция рассказала подробности жесткой аварии на Русском острове
В полиции Владивостока рассказали подробности жесткого ДТП, которое произошло на Русском острове. Этим утром там легковушка сбила подростка.
52-летняя водительниц Toyota Aqua ехала по Университетскому проспекту в сторону поселка Подножье. В районе остановки «Мини ТЭЦ» она сбила подростка, который переходил дорогу по «зебре». 16-летний парень отлетел на добрый десяток метров и получил серьезную черепно-мозговую травму.
Как сообщала «Комсомолка», по первоначальной информации, подросток скончался. Эти данные, к счастью, не подтвердились – медики смогли откачать парня. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.
В пресс-службе приморского управления ГИБДД сообщили: женщина была трезвой. Машину она водит уже 20 лет.
Сейчас в деталях происшествия разбираются сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, кто виноват в произошедшем. Не исключено, что крайним окажется именно пострадавший подросток. Как сообщают некоторые очевидцы, парень едва ли не прыгнул под колеса «Аквы».
ИСТОЧНИК KP.RU