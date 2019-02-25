Полиция рассказала подробности жесткой аварии на Русском острове

СЕГОДНЯ 08:16 2019-02-25T08:16:33+03:00

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В полиции Владивостока рассказали подробности жесткого ДТП, которое произошло на Русском острове. Этим утром там легковушка сбила подростка.

52-летняя водительниц Toyota Aqua ехала по Университетскому проспекту в сторону поселка Подножье. В районе остановки «Мини ТЭЦ» она сбила подростка, который переходил дорогу по «зебре». 16-летний парень отлетел на добрый десяток метров и получил серьезную черепно-мозговую травму.

Как сообщала «Комсомолка», по первоначальной информации, подросток скончался. Эти данные, к счастью, не подтвердились – медики смогли откачать парня. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

В пресс-службе приморского управления ГИБДД сообщили: женщина была трезвой. Машину она водит уже 20 лет.

Сейчас в деталях происшествия разбираются сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, кто виноват в произошедшем. Не исключено, что крайним окажется именно пострадавший подросток. Как сообщают некоторые очевидцы, парень едва ли не прыгнул под колеса «Аквы».

ИСТОЧНИК KP.RU