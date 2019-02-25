В приморском молоке специалисты обнаружили отмершие клетки вымени

СЕГОДНЯ 09:39 2019-02-25T09:39:36+03:00

Такое молоко говорит о том, что корова больна. Употреблять этот продукт в пищу совсем небезопасно

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Сырое молоко с отмершими тканями вымени едва не попало на столы к приморцам. Предотвратить беду вовремя сумели специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» отобрала от партии сырого сборного молока пробу для исследования. Результаты оказались печальными. В партии, общий вес которой 800 килограммов, серьёзно превышено содержание соматических клеток - в 1,7 раза. Эти клетки - отмершие ткани вымени. Выделяются они вместе с молоком. К ним же относятся и лейкоциты, возникающие в организме коровы как результат воспалительного процесса . Специалисты называют одной из основных причин повышения содержания соматических клеток мастит у животного.

Повышенный уровень соматических клеток в молоке в дальнейшем скажется на качестве и технологических свойствах при переработке. А само молоко коров, у которых мастит, может быть и вовсе опасно для людей. Большую опасность продукт представляет для детей. После употребления у человека непременно возникнут пищевое отравление, расстройства функции желудочно-кишечного тракта и даже стрептококковая ангина.

К слову, в пресс-службе Управления Россельхознадзора сообщают, что причиной такого серьёзного нарушения могли стать банальное несоблюдение санитарно-ветеринарных правил и технологии производства молока.

До Владельца продукции - производитель из Чугуевского района - информация об опасном молоке уже доведена. Результаты исследований также внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и передана в контрольно-надзорные органы, чтобы молоко не смогли реализовать в употребление.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», совсем скоро в приморских магазинах появятся специальные полки или стенды, информирующие о составе молока. Теперь отличить настоящее молоко от фальсификата станет проще. Специалист Управления Россельхознадзора в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказала, почему производители идут на хитрость и добавляют в молоко продукт, которого там быть вовсе не должно.

ИСТОЧНИК KP.RU