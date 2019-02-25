Сбитый грузовиком столб упал на жительницу Владивостока

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-25T13:29:34+03:00

Водителя грузовика уже наказывали в начале этого года Фото: 25.mvd.ru

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Во Владивостоке сегодня произошёл несчастный случай с 54-летней женщиной. Около 15:00 она шла по улице Пограничной, рядом с центральным входом на стадион «Динамо». По стечению обстоятельств там же проезжал грузовой автомобиль Hino, водитель которого не справился с управлением.

- 37-летний водитель грузовика повернул с улицы Семёновской на Пограничную, выехал на тротуар и наехал на столб уличного освещения. Тот упал на женщину-пешехода. С места аварии пострадавшую с тяжёлыми травмами увезла скорая помощь, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

Виновник случившегося пояснил, что при повороте налево не смог остановить машину из-за неисправности. Сейчас сотрудники МВД проводят проверку. Известно, что водитель Hino – 19 лет за рулём, причём в этом году его уже привлекали к административной ответственности за управление неисправным транспортным средством (часть 1 статьи 12.5).

54-летнюю пострадавшую с тяжёлыми травмами увезла скорая помощьФото: 25.mvd.ru

ИСТОЧНИК KP.RU