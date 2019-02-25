Последние дни зимы в Приморье будут бесснежными

25 Февр. 23:57 2019-02-25T23:57:39+03:00

Температура воздуха поднимется до +8

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Сегодня, 26 февраля, погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает Примпогода. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +8...-3°C.

Во Владивостоке переменная облачнось, без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный до сильного. Температура воздуха +3...+5°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+6°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+6°C.

ИСТОЧНИК KP.RU