2019-02-25T23:57:39+03:00
Общество

Последние дни зимы в Приморье будут бесснежными

Температура воздуха поднимется до +8
Софья КУЧИНА
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Фото: primpogoda.ruФото: primpogoda.ru
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Сегодня, 26 февраля, погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает Примпогода. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +8...-3°C.

Во Владивостоке переменная облачнось, без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный до сильного. Температура воздуха +3...+5°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+6°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+6°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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