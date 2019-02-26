Преступную парочку наркоторговцев осудили в Дальнереченске
Дальнереченский районный суд приговорил семейную пару к лишению свободы за распространение наркотиков.
Как установили в суде, супруги были частью преступной группы которую создал местный житель. Соблюдая свои рои, фигуранты фасовали наркотики и продавали их. Несколько месяцев им удавалось уходить от закона, однако преступники всё же попались полиции.
Правоохранители изъяли из оборота более 30 граммов гашиша и 15 граммов гашишного масла. Подсудимый получил 6 лет и 2 месяца колонии строгого режима, его жена 7 лет колонии общего режима. Приговоры ещё не вступили в законную силу.
Организатора группы приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU